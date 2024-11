Qui étaient les prisonniers de la Tour ?

L’historien Robert Serre tient une conférence sur ces infortunés habitants de la Tour, le 15 décembre prochain à 20 heures au lycée Armorin.

Le Crestois : Pourquoi avoir choisi d’aborder ce sujet lors de cette conférence ?

Robert Serre : Lors de l’écriture de mon livre sur la Tour de Crest (La Tour de Crest, des pierres et des hommes, par Claude Hot et Robert Serre, éditions Piégrâne, 2022), j’ai rencontré un tas de gens qui savaient que l’un de leurs ancêtres avait été enfermé là. C’était même une fierté, d’être des Républicains purs et durs, tous s’en réclament aujourd’hui. Ce souvenir est bien présent dans leur descendance. De fait, à la suite du soulèvement de 1851 contre Napoléon III, beaucoup d’opposants et défenseurs de la République se sont retrouvés enfermés là...

Article publié dans Le Crestois du 29 novembre 2024