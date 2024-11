De la terre sous les doigts, un projet de livre sur les jardins

Stéphanie Cailleau et Myriam Voreppe proposent des ateliers au Café bibliothèque de Chabrillan.

Stéphanie Cailleau habite à Die, elle est artiste plasticienne, travaille le dessin et le textile (feutre et autres) pour créer des installations poétiques et sensibles dans la nature ou en intérieur. Ce qui sous-tend son travail, c’est le lien de l’humain avec l’animal, le végétal. Elle aspire à ce que son travail vienne toucher les gens à un niveau assez profond, du côté ancestral.

Myriam Voreppe habite Divajeu, elle est photographe et graphiste. Son travail s’intéresse au territoire et au rapport de l’homme avec son espace de vie. Elle aime décaler le regard, s’attarder sur des choses qui ne sautent pas forcément aux yeux. Elle aime prendre son temps, observer puis raconter.

Elles se sont connues lors d’une résidence à Livron-sur-Drôme et ont, depuis, plusieurs fois collaboré...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 22 novembre 2024