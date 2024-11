Le week-end de la petite édition et du livre d’artiste, les 8 et 9 novembre

Depuis quatre ans à Crest, c’est le rendez-vous annuel des amoureux du livre sous toutes ses formes.

Le week-end de la petite édition et du livre d’artiste a quatre ans, mais il est la renaissance d’un salon beaucoup plus ancien, Du soleil sur la page. Ce rendez-vous incontournable des amis du livre et de la poésie se tint à l’Espace liberté de 1992 à 2010.

Nous avons rencontré Claude Boudgour, membre du collège de l’association La Fabrique Crest, qui gère la galerie Espace liberté, et référente pour le Week-end de la petite édition et Isabelle Mikaleff, éditrice Éd.(en cours), installée à l’écosite d’Eurre depuis 2018 et initiatrice de l’évènement...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 8 novembre 2024