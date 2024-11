La Foire aux fruits d’hiver revient le 17 novembre !

À Saoû, 150 exposants vous proposeront leurs produits, tous issus de notre territoire.

Faut-il en croire l’Histoire avec un grand H (ou est-ce une légende) qui attribue la naissance de la foire aux fruits d’hiver de Saoû à la très belle Diane de Poitiers ? Toujours est-il que celle qui fut pendant vingt ans la maitresse du roi Henri II avait obtenu de son royal amant le privilège de créer, dans le village drômois situé sur ses terres, deux foires. L’une en été dite « foire chaude » et l’autre en hiver dite « foire froide ». Après bien des aléas, les actuelles « Fête du Picodon » en été et « Foire aux fruits d’hiver » en hiver seraient bien les dignes descendantes de leurs ancêtres saouniennes.

Il est vrai qu’en déambulant dans les rues et places de Saoû, le troisième dimanche de novembre, il est facile de remonter le temps pour se retrouver parmi les courges, les volailles et les arbres à planter. En respirant les effluves du boudin noir, du vin chaud et des châtaignes grillées, on pourrait se croire revenu quelques siècles en arrière dans ces grandes foires d’antan qui préparaient les festivités de Noël.

Cette année, ils seront environ 150 exposants tous issus du terroir à vous proposer leurs spécialités gourmandes, leur savoir-faire artisanal et leur accueil chaleureux. La présidente de la foire, Geneviève « Couni » Viret, et les cinquante bénévoles de son équipe vous recevront dans la bonne humeur et vous proposeront, sous chapiteau, leur incontournable soupe aux légumes et au lard (facultatif), cuite devant vous, au feu de bois, accompagnée de picodon et de compote de pommes. L’ambiance musicale sera assurée par les chansons du fidèle duo de « Jour de Fête ».

Comme chaque année, on viendra de toute la Drôme, et même de beaucoup plus loin, pour se régaler, préparer les fêtes (gourmandises et artisanats) et ne pas rater les plantations de la Sainte-Catherine.

Bernard Foray-Roux

Article publié dans Le Crestois du 8 novembre 2024