Le combat d’Aaron Swartz pour le libre accès à la connaissance

Un documentaire projeté à l’Usine vivante, à Crest, le 9 novembre à 18 heures.

Dans le cadre d’un week-end de rencontre inter-groupes locaux entre bénévoles de l’association Rézine, au sein de l’Usine vivante, venez assister à une projection gratuite du documentaire biographique The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz (VOSTFR).

Aaron Swartz, né le 8 novembre 1986, était convaincu que le libre accès à la connaissance est un moyen d’émancipation et de justice. Le film retrace l’histoire de cet activiste, prodige de la programmation, connu pour avoir cofondé le réseau social Reddit et créé la technologie des flux RSS, à peine âgé de quatorze ans.

Son engagement pour la justice sociale et son combat pour la liberté de l’information l’entraîneront dans un véritable cauchemar juridique, qui va se solder par son suicide en 2013. Découvrez le parcours singulier de ce génie des temps modernes.

La projection se déroulera dans la salle de réunion de l’Usine Vivante, le samedi 9 novembre, à partir de 18 heures. L’entrée est gratuite, ouverte à toutes et tous et la réservation conseillée (places limitées à 35 personnes).

Plus d’infos : https://www.rezine.org

Réservation conseillée par courriel ou sur le répondeur : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - 04.58.00.36.71

La bande annonce ci-dessous est en anglais, mais le film sera bien sous-titré en français !

Article publié dans Le Crestois du 8 novembre 2024