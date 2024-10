Un flash back pour redécouvrir l’histoire du cinéma

Les cinéphiles pourront profiter de sept cycles proposés par le ciné-club de l’Éden.

Depuis une décennie, c’est LE rendez-vous des cinéphiles de la vallée de la Drôme. Dans la grande salle du cinéma l’Éden, à Crest, le ciné-club « Flash back ! » propose, les dimanches et mardis soir, des projections de films sélectionnés par Jacques Joubert, passionné de cinéma et réalisateur de documentaires, et Laurent Devanne, projectionniste et programmateur à l’Éden. La nouvelle saison du ciné-club crestois démarre ce dimanche 3 novembre...

Article publié dans Le Crestois du 1er novembre 2024

