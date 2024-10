Rencontre avec l’autrice Bertille Darragon, jeudi 31 octobre à Crest, à l’Usine vivante.

Guide essentiel pour comprendre et gérer les effets du monde industriel sur nos jardins, le livre Jardiner dans les ruines souligne les impacts toxiques de la pollution de l’air, de l’eau et du sol. L’ouvrage explore les principaux contaminants (ozone, dépôts acides, métaux lourds, pesticides, OGM, plastiques, médicaments, radionucléides) et leurs effets sur les plantes...

Article publié dans Le Crestois du 25 octobre 2024

Photo : Alexandra Fleurantin