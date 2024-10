Le cirque la Compagnie fête ses 10 ans (et demi)

Pendant trois jours, du vendredi 11 au dimanche 13 octobre, à la Gare à coulisses.

Il y a 10 ans et demi, ils étaient juste quatre copains sur les bancs de l’école de cirque de Montréal. Quelques spectacles et un chapiteau plus tard : ils sont un peu plus, et un peu moins loin. Enfin bien établis dans la Drôme, 10 ans et demi c’est juste le bon moment pour marquer le coup. 10 ans, ça aurait été trop tôt.

Sous leur chapiteau ou à côté, ils joueront leurs spectacles, anciens et nouveaux, dans l’après-midi ou bien plus tard, il y aura de quoi voir du spectacle vivant, des concerts, boire un verre ou manger un morceau...

Article publié dans Le Crestois du 11 octobre 2024