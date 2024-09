Un salon dédié aux vigneronnes à la Poule à facettes

Elles seront 21 à présenter leurs vins à Piegros-la-Clastre le samedi 5 octobre.

« L’idée est partie de la bande dessinée Il est ou le patron ?, qui met en scène des paysannes et exploitantes agricoles qui mènent leur barque dans un monde dominé en général par les hommes et où il est difficile de faire sa place quand on est une femme. Et le secteur de la viticulture n’est pas épargné », explique Violaine Vernay, l’une des quatre organisatrices de la deuxième édition du Salon des vigneronnes, qui se déroule à la Poule à facettes de Piégros-la-Clastre le samedi 5 octobre prochain. « Ce que nous souhaitons, c’est mettre en lumière le boulot de ces femmes. Alors on s’est lancé autour d’un apéro, parce qu’on aime le vin aussi ! », sourit-elle.

21 vigneronnes seront donc présentes de 9 heures à 11 heures pour vous faire découvrir et déguster leur production. Tous les vins présentés seront biologiques, voire natures ou produits en biodynamie. Elles sont principalement exploitantes dans la vallée du Rhône, mais aussi dans le Bugey, le Beaujolais ou le Sud-ouest. À noter que les organisatrices conseillent de ne pas venir trop tard pour ne pas surcharger les différents stands l’après-midi. Trois ateliers de dégustations à prix libre, animés par la sommelière Alexia Charra sont prévus dans la journée, 11h45, 14 heures et à 16 heures. Cette dernière dégustation se fera en « mixité choisie ». À chaque fois, sept vins différents produits par les vigneronnes seront étudiés.

Pour se restaurer le midi et le soir, il y aura les Aoustois de l’Élabo de Paulette , les makis de Claudie de la Table du Serre (Cobonne), les pizzas des 3 pizzaiolas et des pakoras (beignets indiens vegans). Le bar sera ouvert toute la journée mais pour le vin, il faudra se fournir auprès des vigneronnes jusqu’à 19 heures. Après ce sera le vin des vigneronnes au bar. L’an dernier, neuf cent personnes avaient fréquenté le salon, souhaitons leur autant de succès cette année !

Organisé par l’association les Matron(n)es, ce salon accueillera différents intervenantes et artistes tout au long de la journée et en soirée, grâce à l’engagement d’une trentaine de bénévoles. Voilà le programme :

Ouverture du salon et des dégustations à 11 heures

Ateliers de dégustation animés par la sommelière Alexia Charra (Etcétéra) à 11h45, 14 heures et 16 heures (dernier atelier en mixité choisie)

15 heures : chorale de lutte avec la Horde

17 heures : tirage au sort des gagnant.es de la tombola

De 18 à 20 heures : apero mix (DJ Solo electro) avec la Scandaleuse

20 heures : concert de Médusa. Neuf musiciennes de la scène provençale jouent de la cumbia !

Entrée : 5 euros (plus 2 euros pour la consigne ou l’achat du verre de dégustation). Attention, liquide ou chèque uniquement. Les chiens ne sont pas acceptés.

Plus d’infos : Facebook Les Matronnes

Clément Chassot