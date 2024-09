À Crest, Radio Saint Ferréol ouvre ses portes !

Le 30 septembre de 17 heures à 22 heures.

Radio Saint Ferréol vous invite en studio ! La radio locale et associative du Val de Drôme, vous invite à une soirée portes ouvertes lundi 30 septembre entre 17 et 20 heures, au 2e étage de la maison des associations de Crest (place du Général de Gaulle, au dessus de l’office de tourisme).

Vous pourrez visiter son studio, rencontrer les personnes qui la font vivre et en savoir plus sur ses émissions, ses projets et son fonctionnement associatif. Si vous aussi vous avez toujours rêvé de faire de la radio, venez donc en discuter avec nous !

Pour plus d’informations, contactez la radio au 04 75 40 62 49.

Article publié dans Le Crestois du 27 septembre 2024