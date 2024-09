Amélie Poinssot, journaliste à Médiapart, vient présenter le 3 octobre à Saoû, au bar culturel le Gasoline palace, son livre Qui va nous nourrir ? Au coeur de l’urgence écologique, le renouveau paysan.

C’est l’histoire d’une hémorragie. Une saignée entamée au début du XXe siècle, ininterrompue depuis. La France compte aujourd’hui moins de 400 000 exploitations agricoles, contre environ 4 millions de fermes un siècle plus tôt. Et d’ici à peine six ans, la moitié des agriculteurs et agricultrices encore en activité au cours de la décennie seront partis à la retraite. Seront-ils remplacés ?...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 27 septembre 2024