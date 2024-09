L’Usine vivante, chronique d’un tiers-lieu qui respire

Longue est l’histoire de cette friche industrielle crestoise qui fourmille aujourd’hui d’activités et abrite de nombreux savoir-faire.



Une réunion-repas à l'Usine vivante

Le 1er janvier 1900, une usine voit le jour à Crest pour fabriquer des paquetages militaires. Quarante ans plus tard, l’usine Salmson naît à son tour pour fabriquer des engrenages de moteurs. Mais son activité se tarit peu à peu jusqu’à un coup d’arrêt donné en 2013. Reconversion ? Vente des locaux au tout venant ? Huit années de réflexions et de rencontres auront permis de sauver ces bâtiments d’un peu plus de deux mille mètres carrés installés avenue Adrien Fayolle et de les faire entrer dans l’aire contemporaine...

Article publié dans Le Crestois du 27 septembre 2024