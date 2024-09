Des sentiers pour partir à la découverte de lieux de création

Trois parcours et seize adresses à visiter les 28 et 29 septembre à Crest.

Dans un sentier qui relie trois parcours et seize lieux de création, nous avons le plaisir d’allier nos différences pour rendre visible la diversité de nos mondes et de nos recherches créatives bien vivantes. Vous pourrez rencontrer des artistes-artisans dans leurs ateliers, des galeries, une ancienne usine et un parc.

Nous avons choisi une échelle locale, pour pouvoir prendre le temps de venir à pied, arpenter, explorer, sentir, toucher, se laisser toucher et écouter résonner en soi des échos inattendus. La liste des lieux à visiter est à retrouver ci-dessous...

Article publié dans Le Crestois du 20 septembre 2024