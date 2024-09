Six artistes réunis à l’Atelier Carcavel autour de haïkus

Une exposition à découvrir à Crest jusqu’au 26 octobre.

Vendredi 6 septembre avait lieu à Crest un vernissage à l’Atelier Carcavel pour le lancement de l’exposition « Haïkus », présentée par la peintre Nicole Koch. Une exposition impressionnante et qui n’a pas fini de séduire grâce aux encres de Christel Basset et de Pascal Ciret, aux céramiques de Marie-Noëlle Leppens et Sonia Deleani, ainsi qu’aux peintures de Nicole Koch et de Nina Maller...

Article publié dans Le Crestois du 13 septembre 2024