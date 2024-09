Rencontre avec l'équipe du film. Un court-métrage tourné à Suze précèdera la projection.

« La récréation de juillet », c’est le premier long-métrage des deux jeunes réalisateurs Joseph Rozé et Pablo Cotten. Au moins l’un d’entre eux sera présent le vendredi 20 septembre à 20h30, accompagné d’une partie du casting du film, pour une projection et des échanges avec le public.

Synopsis : à la suite de la mort de sa sœur jumelle, Gaspard, jeune professeur de musique, réunit ses cinq anciens meilleurs amis dans le collège désert de leur enfance, en plein mois de juillet. Dans cet endroit rempli de souvenirs et de mélancolie, les amis retombent progressivement en enfance. Une œuvre qui parle de l’amitié, de la jeunesse du passage à l’âge adulte et du deuil, tout en permettant au public de rencontrer et de discuter directement avec ceux qui ont travaillé sur le projet.

En première partie de cette soirée cinéma, le court-métrage des deux mêmes réalisateurs, « Quand on aime, il faut partir », tourné à Suze, sera également projeté. L’histoire de Lucien, la vingtaine, qui vit son dernier jour de tournage dans la chaleur de l’été. C’est sa première expérience sur un plateau de cinéma, et quand Adèle, à qui il donne la réplique dans le film, lui propose de l’embrasser pendant une scène, la confusion l’envahit. Comment ne pas se perdre entre le jeu et la réalité ?

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 13 septembre 2024