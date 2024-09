La dinguerie de la sauce au crémant

Quand je suis arrivé devant les membres du jury de M6 « Ma recette est la meilleure de France », le trac était bien là. La veille, j’avais tout préparé, finissant à une heure du matin, avant de repartir aux aurores pour Vienne. À 7 heures, j’étais en route, fatigué, mais déterminé. Sur place, l’accueil n’avait rien de réconfortant : une simple plaque et un micro-ondes pour réchauffer mon plat. Pendant ce temps, l’église était bondée des autres candidats, entourés de leurs proches et de soutiens bruyants. Moi ? Je n’avais qu’une seule personne à mes côtés : ma fille, mon plus grand soutien. Elle me souriait, et rien que ça me donnait le courage de continuer.