Le tour du monde avec les Rencontres Ad hoc

7e édition du festival du film documentaire, du 11 au 15 septembre à Mirabel-et-Blacons et Piégros-la-Clastre.

L’équipe des Rencontres Ad hoc est heureuse de vous présenter l’édition 2024 du festival. Cette année, dix-sept films documentaires hors circuit, forts et engagés, illumineront les écrans de cette septième édition. On vous embarque au Rwanda, au Burkina Faso, en République centrafricaine, en Bolivie, à Casablanca, en Iran, en agriculture locale, en transfuge de classe, en centre de redressement, en communauté, en Polynésie colonisée, en émotion et en humanisme…

Ce voyage en 2D sera aussi l’occasion de visiter la France débranchée...

