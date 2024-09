Une exposition à découvrir les 14 et 15 septembre dans le cadre des Rencontres Ad hoc.

L’exposition photo-son « Racisme invisible, l’ordinaire dans la vallée » est le fruit du travail d’une réalisatrice sonore de Radio Saint Ferréol, d’une photographe et d’une équipe de salariés et de bénévoles de la radio associative pendant neuf mois avec douze personnes cibles du racisme au quotidien sur le territoire. Cette exposition sera présentée, tout comme l’équipe du projet, le samedi 14 et dimanche 15 septembre dans le cadre du festival du film documentaire les Rencontres Ad hoc, de 11 à 18 heures à Mirabel-et-Blacons.

Qu’entendons-nous par « invisible » ? Quelque chose qui ne se voit pas. Ne se nomme pas. Ne se montre pas. Qu’on ne veut pas voir. Qu’on invisibilise, ou qui serait caché. Dans le cadre du sujet de cette exposition, il s’agirait d’un racisme à bas bruit, insidieux mais pas moins violent. Des paroles ou des gestes ordinaires qui banalisent une réelle gravité...

Article publié dans Le Crestois du 6 septembre 2024