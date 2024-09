La Pleine lune accueille l’Arcade moon video games

Plongez dans l’univers mythique du retrogaming, les 13 et 14 septembre à Chabeuil.

La brasserie de la Pleine lune se transforme le temps d’un week-end en arcade « retrogaming » et vous invite à plonger dans l’univers mythique de Need for speed, Crash bandicoot, Super Mario kart, Rayman ou encore Street fighter II…

Concours de costumes, jeux en libre-service, tournoi de Mario kart, foodtrucks, DJ sets et bonne bières évidemment…

À l’honneur, Mega moon, une blonde Ale brassée pour l’évènement et qui porte bien son nom. Dédié aux fans de retrogaming et aux amateurs de pixels en tout genre, cet évènement est un moment de convivialité ouvert et gratuit, à partager entre amis et entre générations pour faire fuir la grisaille de la rentrée. Alors réveille le gamer qui est en toi et viens jouer avec nous !

Infos pratiques : vendredi 13 et samedi 14 septembre de 10 à 23 heures, entrée libre et gratuite. 10, rue Gustave Eiffel à Chabeuil.

Article publié dans Le Crestois du 6 septembre 2024