Le château de Vachères se transforme en dance floor

4e édition du festival Château floor, les 13 et 14 septembre à Monclar-sur-Gervanne.

Depuis quatre ans, l’idée du Château Floor est de vous proposer un festival de musique électronique, dans un lieu atypique et charmant, mettant le patrimoine drômois et des artistes locaux et internationaux de la scène électro en avant. Après trois années passées au château de Charmes-sur-l’Herbasse, le festival prend cette fois ses quartiers le vendredi 13 et le samedi 14 septembre dans le magnifique château de Vachères à Montclar-sur-Gervanne...

Article publié dans Le Crestois du 6 septembre 2024