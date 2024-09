Préparez-vous au retour du métallique Bridge to hell

C’est désormais un événement culturel bien implanté : le festival de musiques saturées Bridge to hell aura lieu les Vendredi 13 et Samedi 14 Septembre à Crest, salle des Moulinages. Une (déjà) quatrième édition qui s’annonce exceptionnelle. À quelques jours de cet événement, nous avons fait le point avec Jean-Claude Cognard, coprésident et fondateur de l’association la Boite en Métal.

Le Crestois : Avant de parler du festival, un petit point sur l’événement incroyable qui a eu lieu au mois de mai : la venue du « Warm up » Hellfest à Crest ! Comment s’est passée cette soirée et quel bilan en tirez-vous ?

Jean-Claude Cognard : Cette soirée s’est très bien déroulée et les retours du public ont été bons. Les organisateurs du Hellfest ont été conquis par le lieu ainsi que par la qualité de notre organisation et de notre association. Malheureusement, nous avons légèrement manqué d’affluence (malgré des festivaliers venus de loin) et nous n’avons pas pu atteindre l’équilibre financier. Mais cela reste une sacrée expérience !!

L. C. : La quatrième édition du Bridge to hell aura donc lieu les Vendredi 13 et Samedi 14 Septembre. Comment se passe la préparation de l’événement ?

J.-C. C. : J’ai le sentiment que cela se déroule comme d’habitude, l’installation garde ses grandes lignes. Cette année, la vraie différence, c’est que nous sommes plus nombreux à gérer la préparation, avec des renforts qui contribuent à l’organisation...

Article publié dans Le Crestois du 6 septembre 2024