"L’usage du monde", un film qui interroge le lien entre nature et culture

La documentariste Agnès Fouilleux sort son prochain film en septembre.

Si les Crestois et les Crestoises la connaissent en tant qu’élue d’opposition à la municipalité de Crest, elle est aussi cinéaste. Autrefois co-porte-parole d’Europe Ecologie les Verts dans la Drôme, Agnès Fouilleux sort son prochain film en salle, L’usage du monde, le 18 septembre.

Depuis plus de quinze ans, elle aborde à travers ses réalisations des sujets politiques, historiques et écologiques. En 2009, elle réalise Un aller simple pour Maoré, suivi de Small is beautiful, en 2011, puis d’Être plutôt qu’avoir, en 2017, un documentaire qui se penche sur l’éducation et la nécessité, dès le plus jeune âge, d’apprendre à se questionner et à développer un esprit critique...

Article publié dans Le Crestois du 30 août 2024