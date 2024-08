Notre région a été quelque peu italienne

L’influence, au fil des siècles, des populations venues de la péninsule, a été considérable.

Lombard ci, Lombard là, des amis, des clients, des fournisseurs, on ne compte plus le nombre de personnes dans notre région qui portent ce patronyme. Et, bien sûr, si l’on parvenait à remonter dans leur arbre généalogique, on finirait par trouver, dans les profondeurs du Moyen-Âge, des ancêtres venus de Lombardie, c’est-à-dire de ce que nous appelons aujourd’hui l’Italie du nord, mais qui ne l’était nullement alors : l’Italie d’aujourd’hui date du XIXe siècle, pas avant. Et il faut vider nos cerveaux des actuelles frontières.

Des siècles durant, nous avons vécu en fréquentation constante avec des Lombards ou, plus largement, des Italiens...

Article publié dans Le Crestois du 23 août 2024