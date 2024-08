Éclats, le festival de la voix au pays de Dieulefit

Concerts, théâtre, spectacles et ateliers, du 2 au 8 septembre.

Le festival autour de la Voix vous propose sa 23e édition, du 2 au 8 septembre. Durant sept jours, plus de 30 concerts et spectacles pour découvrir la voix dans toutes ses dimensions. C’est avec une volonté d’ouverture vers des propositions conviviales, plurielles, de qualité que le festival investit chaque année des lieux aussi divers que les espaces culturels de Dieulefit, les écoles, les centres de soins, l’extérieur en campagne ou chez l’habitant.

Le thème du festival, cette année, sera « Le vivant et la machine », une reflexion sur la place du vivant face à l’arrivée dans notre quotidien de nouveaux outils numériques tels que l’intelligence artificielle. Préserver l’humain lorsqu’il est au centre d’un engrenage aux rouages multiples est parfois complexe. Ainsi, cette édition portera la voix de machines curieuses : klaxons et essuie-glaces, afficheurs à palettes, piano à écrire, orgue de barbarie, violoncelle entravé de petites cuillères, IA...

En journée, de nombreux ateliers d’écriture, de théâtre, de lecture ou de chant émailleront la semaine. Les soirées spectacles sont également à ne pas manquer, avec un programme trop chargé pour que nous puissions le détailler ici.

Citons tout de même la soirée du 3 septembre, qui commencera par l’artiste Mehdi Dix et son spectacle « littérire », c’est-à-dire un spectacle littéraire qui fait rire… et qui fait aussi beaucoup réflérire ! Puis Mike & Riké, membres du groupe Sinsemilia, vous feront plonger avec eux dans les souvenirs souvent drôles et parfois émouvants de la folle aventure du groupe. Qu’on soit fan de Sinsémilia ou non, on en sort immanquablement avec le sourire !

Programme complet : eclats-dieulefit.com.

Article publié dans Le Crestois du 23 août 2024