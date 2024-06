Beaufort-sur-Gervanne commémore les 80 ans de la Libération

Du 21 au 23 juin et du 24 au 29 juillet.

Beaufort-sur-Gervanne, petit village de moins de cinq cents habitants au cœur de la Drôme est bien connu de tous ceux qui le traversent pour se rendre à l’une des nombreuses activités que l’on peut pratiquer dans la vallée : Randonnée, pêche, chasse, escalade, vélo de route ou tout terrain, équitation, baignade.

« Beaufort », vieux village s’il en est, possède un riche passé historique depuis l’époque gallo-romaine, dont il ne subsiste d’ailleurs que peu de traces, avec des stigmates du Moyen Âge, des guerres de religion et plus près de nous de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance.

Situé à quelques encablures du plateau d’Ambel, où sera créé le premier maquis de France, et du plateau de Combovin, où va s’installer une des toutes premières écoles de cadres de l’Armée secrète, le village a un passé étroitement lié aux événements qui se sont déroulés dans le Vercors.

Le 6 juin 1944, une compagnie de résistants est créée sur la place du village, la Compagnie Morin...

Article publié dans Le Crestois du 14 juin 2024