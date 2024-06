Robin Tessier, 13 ans, flamme de l’espoir

Le plus jeune porteur de la flamme olympique choisi par la Drôme va parcourir 4,4 kilomètres le jeudi 20 juin à Dieulefit. Preuve que rien n’est impossible, même quand on est polyhandicapé.

Les grands yeux bleus pétillants et le sourire en banane suffisent pour le comprendre. Même s’il ne parle pas ni ne bouge pas, du fait de son handicap, Robin adore faire du sport avec ses parents et ses deux petites soeurs. Tous deux professeurs de sport dans la vallée, Véronique Darmet et Julien Tessier ne se privent pas pour lui faire partager leur passion. Course à pied, ski, « on ne se met aucune limite », précisent-ils tous les deux. Jusqu’à offrir la chance à leur fils de porter la flamme olympique, rien de moins. « On avait envoyé sa candidature au Département sans trop savoir s’ils seraient d’accord, car il a moins de quinze ans », raconte Véronique. Laquelle fait part de son immense surprise, quand ils ont été contactés en septembre dernier. « C’est une chance incroyable et un immense honneur », se réjouit-elle en écho avec son mari...

Article publié dans Le Crestois du 14 juin 2024