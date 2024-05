Concert de musique juive ancienne

À écouter au temple de Crest, le dimanche 19 mai à 18 heures.

Rendez-vous avec le raffinement dans un programme de musique ancienne juive, le dimanche 19 mai à 18 heures au temple de Crest. Autour du compositeur Salomone Rossi, contemporain de Monteverdi, viendront se greffer des romances séfarades et des pièces médiévales espagnoles, et jusqu’au baroque tardif du compositeur Abraham Caceres.

AY LUNA QUE RELUCES

Tradition orale et musique dite « savante » coexistent et se font écho dans un présent commun, le temps du concert. Comment ces musiques a priori d’influences différentes ont-elles pu, ont-elles dû, dans une proximité spatiale et temporelle, au sein des foyers peut-être, et chez Rossi probablement, se rencontrer ?

Concert interprété par Marine Beelen, soprano, et Martin Bauer à la viole de gambe.

L’Amotec

Article publié dans Le Crestois du 10 mai 2024