La Fête médiévale et son « arbre-roi »

À Crest, les samedi et dimanche 18 et 19 mai, avec un prélude le vendredi soir.

Le Moyen Âge n’est pas seulement l’époque des chevaliers et des dames, des serfs et des seigneurs, des tournois et des rois, c’est surtout le temps de la forêt et des arbres. La forêt, ses formes, ses créatures, ses légendes, ses clairières, mais aussi le bois, comme élément omniprésent dans la vie quotidienne, occupent l’espace vital et imaginaire du monde médiéval. Pour sa 18e édition, la Fête médiévale de Crest se propose d’honorer « l’arbre-roi » sous toutes ses formes : musique, théâtre, artisanat, cirque, potion magique, feu, danse...

Article publié dans Le Crestois du 10 mai 2024