Thierry Chalancon : la revanche d’un survivant

Le restaurateur saoûnien, créateur de l’établissement l’Oiseau sur sa branche, tire sa révérence après trente-deux ans de découvertes culinaires et humaines.

C’est la fin d’une histoire de famille qui, depuis presque deux cents ans, accueille et nourrit les gens de passage. Thierry Chalancon, l’homme au kilt et au bagout bien assuré, héritier de cette famille de restaurateurs (et surtout restauratrices), prend sa retraite après avoir crée le fameux café-restaurant l’Oiseau sur sa branche, en 1993. Mais, ce n’est pas la fin de l’histoire puisque Jules et Justine Duguet, frères et sœurs, ont repris l’affaire le 30 avril 2024.

Avant de poursuivre l’histoire familiale, Thierry Chalancon a roulé sa bosse, ou plutôt a vogué vers différents horizons puisque, pendant les huit premières années de la décennie 1980, il fit un tour du monde à la voile. Après s’être nourri de toutes les cultures rencontrées, il jette l’ancre à Pointe-noire, au Congo-Brazzaville, et ouvre deux restaurants. Cette aventure africaine l’enrichit mais a failli le tuer...

Article publié dans Le Crestois du 3 mai 2024