23ᵉ édition de Bulles en Drôme

Samedi 4 et dimanche 5 mai à Eurre

C’est le festival de bande dessinée incontournable de la vallée de la Drôme et du département. La 23ᵉ édition du festival Bulles en Drôme se déroule cette année le samedi 4 (de 14 à 18 heures) et le dimanche 5 mai (de 10 heures à 17h30) dans le village d’Eurre, entre la salle des fêtes, le temple et la bibliothèque.

Article paru dans le Crestois du 26 avril