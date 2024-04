Le goût du la revient avec une programmation originale

Du 3 au 5 mai à Saillans

Le festival « Le goût du la » a est un événement proposant de la musique classique dans un cadre insolite et festif. Ouvert à toutes et tous, on y déguste aus- si bien de la musique classique que des mets du coin. On y vient pour vivre une expérience autour d’un programme musical, pour partager un moment agréable et surprenant, pour découvrir des saveurs et se rencontrer dans une ambiance de musique pas si classique.