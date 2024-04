Le 26 avril, le Hellfest, célèbre festival de metal, se délocalise à Crest !

Interview de Jean-Claude Cognard, président de l’association crestoise la Boîte en metal, qui organise déjà le Bridge to Hell.

Nous vous en avions parlé en janvier, la tournée de chauffe du Hellfest (premier festival de metal français basé à Clisson en Loire-Atlantique, et l’un des plus gros au niveau européen) va faire escale à Crest à la fin du mois, le vendredi 26 avril précisément ! En effet, c’est le désormais bien installé festival Bridge to Hell, dont la quatrième édition aura lieu les 13 et 14 septembre prochains, qui a été choisi pour accueillir la seule étape rhône-alpine du « Warm-up Hellfest 2024 ».

Impossible de ne pas donner la parole à Jean-Claude « JC » Cognard, coprésident fondateur du festival, afin d’en savoir plus...

Article publié dans Le Crestois du 19 avril 2024