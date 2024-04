Le tremplin musical de la Fête du picodon à Saoû

Jeunes musiciens, et si vous montiez sur scène pour nous montrer votre talent ?

Oyez oyez ! Venez participer le 4 mai 2024 au tremplin musical de la Fête du picodon, partager une belle après-midi de mai, pour peut-être venir jouer en première partie de la fête le 21 juillet ! On invite des groupes et artistes de composition. Le jour du tremplin, le chapeau sera divisé entre tous les groupes. Pas de défraiement ni de logement mais on offre de quoi se restaurer et boire un coup.

Le prix pour le groupe gagnant :

venir faire la première partie de la fête du Picodon le 21 juillet (fréquentation 10 000 personnes sur le week-end !),

deux journées de studio (post-prod et mix d’un titre live de la fête),

le multipiste de sortie de console de tout le concert en live,

une vidéo montée d’un titre,

les frais de déplacement, dans la limite de 200 euros.

On compte sur vous pour venir partager ce moment convivial avec nous !

Inscriptions : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Article publié dans Le Crestois du 19 avril 2024