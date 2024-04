La Gare à coulisses accueille le festival « l’Autre cirque »

Prélude de cette biennale le 27 avril avant deux jours de festival les 4 et 5 mai.

L’Autre cirque est une biennale qui met en lumière l’univers circassien contemporain dans une atmosphère familiale et conviviale. Cette cinquième édition se déroulera en deux temps à la Gare à coulisses, à Eurre. D’abord avec un prélude le samedi 27 mai pour découvrir en avant-première les toutes dernières créations de la compagnie les P’tits Bras et de la Keep company. Puis, le festival en lui-même les 4 et 5 mai pour un voyage intergalactique dans une atmosphère familiale et conviviale à la rencontre des artistes de cirque d’aujourd’hui. Un pétillant regard sur le monde et l’imbroglio de nos humanités...

Article publié dans Le Crestois du 19 avril 2024