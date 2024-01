C’est la saison des Bouviers !

À Upie et Montoison, on se prépare pour les grandes fêtes qui démarrent ce week-end.

Ce sont les rendez-vous festifs à ne pas manquer en début d’année. Les Bouviers d’Upie et de Montoison s’apprêtent à lancer leurs festivités annuelles, qui démarreront à Upie ce dimanche 14 janvier, avec le grand corso à 14h30. Du côté de Montoison, la fête aura lieu le dimanche 28 janvier (corso à 14h45). Pour celles et ceux d’entre vous qui ne seraient pas familiers de ces évènements qui existent en Drôme – et plus particulièrement dans la vallée du Rhône – depuis des temps immémoriaux, il faut savoir que les fêtes des Bouviers sont les vestiges de festivités qui célébraient jadis les laboureurs et travailleurs de la terre...

Article publié dans Le Crestois du 12 janvier 2024