Rézine à l’Avant-Poste

Vendredi 12 janvier à 18h30 à Die, parlons Internet, fibre et enjeux politiques du réseau...

Plusieurs Dioises et Diois ont sollicité Rézine pour qu’elle vienne présenter son association construisant un accès à Internet local (Isère, Drôme, Ardèche), piloté par ses usagères et usagers, dans une démarche émancipatrice, à prix juste et respectant la neutralité du Net.

Une réunion publique a été fixée au vendredi 12 janvier à 18h30, à l’Avant-Poste (3, rue Notre-Dame – 26 150 Die). Le but est de se rencontrer pour échanger, interroger, remettre en question, réfléchir voire construire ensemble notre petit bout d’Internet en devenant membre, si l’envie vous en dit !

Plus d’infos : https://rezine.org/

Article publié dans Le Crestois du 12 janvier 2024