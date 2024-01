Les Ruchers de la Valdaine font la part belle aux abeilles

Clélia Lepoutre et Yann Schielke, apiculteurs transhumants, sillonnent la région avec leurs ruches.

Clélia Lepoutre et Yann Schielke sont installés à Souspierre. Ce sont deux jeunes apiculteurs âgés de 33 et 32 ans, unis tous deux pour le plaisir du miel, la passion des abeilles et la pleine nature qu’ils parcourent en tous sens en Auvergne Rhône-Alpes afin de varier leur production : romarin, acacia, fleurs sauvages des montagnes, lavande, châtaignier, sapin et miel de forêt. Ils proposent aussi du pollen de fleurs, de la propolis et d’autres produits à base de cire d’abeille.

Ils n’ont pas de surfaces à cultiver et paraissent libres comme leurs abeilles...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 5 janvier 2024