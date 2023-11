Antonio Pigafetta, le premier écrivain qui fit le tour du Monde !

Le Saounien Bernard Foray-Roux publie son dixième roman sur un personnage méconnu.

Magellan a quitté l’Espagne en 1519 avec cinq bateaux et deux-cent-trente-sept hommes pour trouver une route des Indes passant par l’ouest. Le 21 décembre 1521 ne rentrera à Séville qu’un seul bateau avec dix-huit survivants. Un homme, Antonio Pigafetta, a vécu puis raconté cette incroyable voyage. L’écrivain de Saoû, Bernard Foray-Roux, présente cette aventure dans son dernier roman historique.

Le Crestois : Depuis quelques années, vos ouvrages parlent essentiellement de la mer, des marins et d’une période bien particulière le début du XVIe siècle.

Bernard Foray-Roux : La mer et les marins viennent de ma passion pour la navigation à voile. Le début du XVIe siècle marque un basculement dans l’histoire de la marine. Notre marine, essentiellement méditerranéenne auparavant, était une marine à rames du fait de l’inconstance des vents et des petites distances à parcourir. Lorsque les Européens, principalement les Espagnols et les Portugais, vont commencer à parcourir le globe en tous sens, ils vont développer la navigation à la voile et le tonnage des navires. Ils vont, aussi, se partager le monde au grand dam des autres nations, ce qui entraînera l’apparition des corsaires et la prolifération des pirates...

