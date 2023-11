Micro-folie pose ses valises trois semaines à Crest

Un musée numérique va s’installer au centre d’art jusqu’au dimanche 10 décembre.

Douze collections de la cité des sciences de la Villette avec des tableaux de maîtres, une immersion dans certaines œuvres grâce à un casque de réalité, et de quoi approfondir le tout grâce à des tablettes numériques… Le centre d’art de Crest accueille du lundi 20 novembre au dimanche 10 décembre une micro-folie, un dispositif culturel imaginé par le ministère de la Culture et la cité des sciences et de l’industrie de Paris qui essaime un peu partout en France et même à l’étranger. En Drôme, l’association dieulefitoise Stimuli porte ce dispositif et l’a déjà décliné à plusieurs reprises depuis 2022...

Article publié dans Le Crestois du 17 novembre 2023