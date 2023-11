Canovélo : l’aventure insolite de deux Drômois

La projection au cinéma Eden de ce documentaire aura lieu le lundi 6 novembre.

Neuf cents kilomètres en canoë et à vélo pour relier quatre rivières et fleuves de France... et oublier les misères du confinement. Intitulé Canovélo : à la recherche de l’instant parfait, ce long métrage de cinquante minutes réalisé par le Drômois Paul Villecourt raconte un périple de neuf cents kilomètres parcourus en canoë et en vélo au printemps 2021. Vingt-six jours en autonomie pendant lesquels lui et son équipier Christian Barbier ont relié quatre rivières et fleuves au départ d’Aouste-sur-Sye : Drôme, Loire, Ain et Rhône.

Le concept du Canovélo ? Sur la route, le vélo tire le canoë posé sur une remorque. En canoë : tout tient dedans ! Au-delà du mode de transport original, ce film très personnel montre la quête de liberté de son auteur, à la sortie du troisième confinement. Une expérience presque thérapeutique où les images à fleur de peau alternent avec de jolis « pétages de plomb ». Ce film, qui aurait pu s’appeler aussi Une si belle galère !, est une sorte de suite à la Grande traversée de 2017 où l’auteur avait relié Genève à l’Atlantique en canoë (1 500 kilomètres en deux mois).

Canovélo sera projeté au cinéma Eden de Crest le lundi 6 novembre 2023, à 20h30. Un moment d’échange avec les deux aventuriers aoustois suivra. Réservation fortement conseillée sur canovelo.com.

Article publié dans Le Crestois du 3 novembre 2023