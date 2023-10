Une rubrique à retrouver régulièrement dans notre cahier Mag' !

La 2cv Citroën a 75 ans !

La plus célèbre, la plus attachante et la plus caricaturale des voitures françaises fête ses soixante-quinze ans en ce mois d’octobre 2023. Véritable ode au génie de la simplicité, cette voiture a su traverser des époques très distinctes, des rigoureuses années d’après-guerre aux fringantes années 1980 en passant par les Trente glorieuses.

Voiture française la plus longtemps produite, la 2cv a su perdurer en incarnant un concept automobile en complet décalage avec la production standard, tout en restant adaptée aux exigences des automobilistes, et ce, sur les routes du monde entier...

Article publié dans Le Crestois du 27 octobre 2023