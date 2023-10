Une soirée rap au Gasoline Palace

À Saoû, le samedi 21 octobre à partir de 20h, on fête les 50 ans de la culture hip-hop !



Le groupe Le fond d’la classe

Une soirée rap ? Quelle coïncidence ! Cette année 2023, nous fêtons les 50 ans de la culture hip hop. Le rap, musique urbaine, est née dans le Bronx dans les années 1970. Savez-vous qui est à l’origine du rap ? DJ Kool Herc, Sugarhill Gang, peut-être, qui l’a popularisé et propulsé autour de la planète, Dee Nasty qui lui a fait traverser l’Atlantique. Ces beats en boucle avec une MC qui balance des rimes dessus... c’est, entre autres, ça, le rap.

C’est aussi un moyen d’expression lyrique, visuel, un ciment social, une philosophie de vie, beaucoup plus que les joujoux de la fameuse marque à la pomme croquée. Eux, toutes et tous, les artistes, le vieux Gil Scott, en passant par Jay-Z, Kanye, Lauryn Hill, NAS, Wu Tang, IAM aux accents méditerranéens, sans oublier le 93 avec NTM, pour ne citer qu’eux ! Ce sont tous ces artistes pionniers et tous ces nouveaux qui nous servent chaque jour du rap depuis 50 ans.

Ce samedi 21 octobre, c’est l’art qui continue au Gasoline Palace, avec des styles différents, du rap old school, de la Trap, Rap & Slam... Pour débuter cette soirée aux saveurs locales, ce sera Teuteu du 26 (lisez « deux six ») qui, pour sa première scène, nous balancera quelques morceaux de son EP sorti l’hiver dernier… À suivre, un crew de six bons-hommes (de la Drôme aussi ;), Le fond d’la classe, montés sur ressort au show aiguisé, qui vont nous débiter un flow de mots sur des beats funk, groove, et tout ça à l’ancienne.

Pour boucler la soirée en mode sweet, c’est Nappy Nina (Oakland CA) avec son rap discret et hypnotique et son flow alto posé sur des samples jazzy. Tous ces artistes sont là pour vous donner le meilleur de leur culture et de leur art, j’ai nommé le rap. Joyeux anniversaire, n’est ce pas ?

L’équipe du Gasoline Palace

Plus d’infos : Entrée 5 euros pour les moins de 20 ans et 8 euros pour tous les autres. Réservation sur le site : Entrée 5 euros pour les moins de 20 ans et 8 euros pour tous les autres. Réservation sur le site : www.gasolinepalace.fr

Article publié dans Le Crestois du 13 octobre 2023