Aurélie Zerbini : mécanicienne, indépendante… et femme avant tout !

Depuis bientôt quatre ans, la jeune femme dirige son propre garage automobile à Crest.

Originaire de Die, Aurélie Zerbini ne pensait aucunement s’orienter vers la mécanique. C’est en se formant dans des domaines très variés et grâce à des rencontres déterminantes que la jeune quadragénaire a finalement trouvé sa voie et a pu saisir fermement les rênes de sa vie.

À l’âge de 15 ans, la Drômoise quitte sa région natale pour la Savoie afin de suivre une formation de sport-études spécialisée dans le handball. Un an plus tard, elle décide de se ré-orienter et se lance dans un CAP « industrie chimique de traitement des eaux » pour ensuite entamer un bac professionnel « bio-industries de transformation ». N’étant plus à une ré-orientation près, Aurélie revient dans la Drôme pour s’installer à Valence et démarrer, à l’âge de 19 ans, un BTS technico-commercial...

Article publié dans Le Crestois du 6 octobre 2023