Machin Machines à la Gare à coulisses

Les constructeurs du spectaculaire vous donnent rendez-vous à Eurre, les 14 et 15 octobre 2023.

Une toupie échouée, un volume vide abandonné à sa trajectoire circulaire, une roue musicale avec son et lumière, un lit pliable qui part en diagonale, un carillon céleste qui a fait le tour du monde, une machine à écrire qui ne parle pas pour ne rien voir… Les samedi 14 et dimanche 15 octobre, la Gare à coulisses, scène conventionnée d’intérêt national « art en territoire - Art de la rue », vous invite à la deuxième édition de Machin Machines. Deux jours avec une programmation riche de spectacles tous publics utilisant des machineries subtiles et voyageuses...

Article publié dans Le Crestois du 6 octobre 2023