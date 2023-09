Sillon, un parcours creusé entre les cultures

Le festival explore en octobre toutes les formes de culture, pour n’en former qu’une.

Arrivé il y a une vingtaine d’années dans la vallée de la Drôme, le peintre et sculpteur Bastien Joussaume, dont l’atelier se trouve à Saoû, s’est vite posé la question de savoir ce qui existait autour de lui : « Quelle est la réalité de ce territoire, comment je rentre, moi artiste, en dialogue avec ce qui m’entoure et les autres pratiques qui forment un écosystème culturel : les paysans, les pratiques sportives ou liées au bien-être, etc. ? », se remémore l’artiste. Une réflexion à l’origine du festival itinérant Sillon, dont il est le coordinateur et qui se déroule (essentiellement) dans la vallée de la Rimandoule du 4 octobre au 1er novembre.

L’idée de Sillon n’est pas de redéfinir le terme culture, mais de montrer qu’il revêt une multitude de sens, et qu’il n’englobe pas seulement les pratiques artistiques classiques...

