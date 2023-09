Jean Pirot : une vie dédiée à l’humain

Il y a trois mois, Jean Pirot a été nommé à la tête de l’ADMR de la Drôme. Un homme très familier du terrain et toujours déterminé !

Issu d’une famille modeste, le nouveau président de la fédération Aide à domicile en milieu rural (ADMR) de la Drôme n’était, au départ, pas destiné à faire une telle carrière dans le social. Après avoir mis un frein à une vie retirée sous les ordres de l’église, il décida d’étudier l’anglais pour finalement se former comme assistant social. Retraité depuis presque dix ans, Jean Pirot s’est investi auprès de plusieurs associations à but humanitaire telles Amnesty International ou Val de Drôme accueil réfugiés. Aujourd’hui à la tête de l’ADMR, il continue de se battre pour une société plus humaine en rappelant que l’homme n’est rien sans l’interaction de ses semblables...

Article publié dans Le Crestois du 22 septembre 2023