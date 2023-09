Avec Microcontact, la lutherie sauvage s’installe à Crest

Rendez-vous du 25 septembre au 1er octobre, à la chapelle des Cordeliers et autres lieux.

Mais qu’est-ce que peut bien être la lutherie sauvage ? « Sans s’opposer à la lutherie conventionnelle », comme l’explique le collectif Microcontact, qui organise le festival éponyme du 25 septembre au 1er octobre à Crest, cette pratique consiste à « bricoler » des instruments de musique à partir de matériaux de récupération de tout genre, et donc non prévus à cet effet. Le premier à avoir confectionné une flûte à partir d’un bout de bambou, n’est-il pas finalement l’inventeur de la lutherie, plus ou moins sauvage ?...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 22 septembre 2023