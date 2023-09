Le programme des Journées du patrimoine dans la vallée

De Loriol-sur-Drôme jusqu’à Die, en passant Bourdeaux et Montmeyran, il y a de quoi faire les 16 et 17 septembre !

La quarantième édition des Journées européennes du patrimoine se tient cette année samedi 16 et dimanche 17 septembre. Les deux thèmes retenus cette année sont « Patrimoine vivant » et « Patrimoine du sport ». Et il y a de quoi faire dans toute la vallée de la Drôme, avec de nombreuses visites guidées, commentées ou même théâtralisées...

Article publié dans Le Crestois du 15 septembre 2023