Tia Eslin : la cuisine du cœur

Le food truck d’Eslin Watts Sanchez, à Francillon-sur-Roubion, mélange les saveurs, pour un moment unique.

Cela aurait pu être une énième chronique gastronomique, la classique annonce de l’ouverture d’un restaurant ou d’un food truck. On aurait parlé de cette terrasse ombragée face à la montagne de Saoû (sans doute une des plus belles vues que l’on puisse avoir sur le célèbre « synclinal », qui attire tant de visiteurs). Parler aussi du paisible village de Francillon-sur-Roubion, de son charme discret, de cette douceur d’y vivre un peu à l’écart des sites touristiques trépidants. Dire aussi le plaisir des randonneurs qui parcourent ces montagnes et trouvent un havre de douceur ouvert de 12h30 à 22 heures et des habitués qui viennent boire un verre après le travail ou déjeuner en famille.

Certes, tout cela est bien tentant et agréable mais, après tout, cela existe ailleurs !

Alors qu’est-ce qui fait que ce « Tia Eslin » est différent des autres et, à nos yeux, incomparable ? Mais Eslin Watts Sanchez, elle-même, bien sûr...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 15 septembre 2023