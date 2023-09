Les murs ne servent à rien

Trois jours pour penser les migrations, à Dieulefit du 22 au 24 septembre 2023.

Depuis sept ans, nous construisons dans la Drôme des journées qui se veulent accessibles à tous et exigeantes à la fois : apporter des contenus riches et sérieux sur la migration, sous de multiples facettes, du proche au lointain et en entrant dans ce sujet par différents médiums. Le cinéma, la photographie, la littérature, la radio, la cartographie, les conférences juridiques, les expositions, les conversations avec des artistes, des chercheurs, des journalistes. Ce croisement des formes est ce qui fait la force de notre événement...

Article publié dans Le Crestois du 15 septembre 2023